Zasiłek macierzyński 2021. Ile wynosi?

Urlop macierzyński – ile trwa?

Co do zasady nie ma konieczności składania wniosku o urlop macierzyński, zaczyna się on automatycznie. Istnieje jednak możliwość rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego do 6 tygodni przed porodem. W takim przypadku konieczne jest jednak odpowiednio wcześniejsze złożenie wniosku, a urlop po urodzeniu dziecka zostaje pomniejszony o liczbę tygodni wykorzystaną wcześniej.