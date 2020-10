Zasiłek chorobowy dla osób na kwarantannie. Nadchodzą zmiany

Zakład Ubezpieczeń Społecznych sam będzie pobierać dane o kwarantannie i izolacji z systemu, które są potrzebne do wypłaty świadczeń chorobowych, to przyspieszy wydawanie decyzji - zapowiedziała prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Szybsza decyzja

- Chodzi o to, aby w sposób skuteczniejszy i szybszy decyzje sanepidu dotyczące kwarantanny czy też izolacji mogły się przenieść na stwierdzenie uprawnień do świadczeń, zwłaszcza chorobowych - podkreśliła prof. Uścińska. Przypomniała, że w obecnym stanie prawnym do wypłaty zasiłków chorobowych i opiekuńczych potrzebna jest decyzja Państwowej Inspekcji Sanitarnej. - Dlatego ten proces się wydłuża, kiedy te decyzje trafią do pracodawcy czy też do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W tym zakresie rozporządzenie zmieni ten stan faktyczny, nie będzie już obowiązku prawnego wydawania decyzji. To oznacza poprawę współpracy między nami a sanepidem na zasadzie korzystania z bazy danych sanepidu - wskazała szefowa ZUS.