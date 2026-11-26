Pieniądze W tych zawodach można zarobić nawet 40 tysięcy złotych. Nowe dane Oprac. Paulina Karpińska |

Zarobki. Od tej kwoty zaczyna się bogactwo Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Sektor motoryzacyjny przechodzi obecnie bardzo dynamiczną transformację związaną z elektromobilnością, cyfryzacją i zmieniającymi się regulacjami. Firmy poszukują specjalistów sprawnie działających na styku kilku dziedzin: mechaniki, elektroniki, automatyki i IT - zwrócili uwagę autorzy raportu Manpower.

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Najwyższe pensje na stanowiskach kierowniczych. Nawet 40 tys. zł brutto

Z przekazanych danych wynika, że inżynier utrzymania ruchu może liczyć na comiesięczną wypłatę od 9 tys. do 16 tys. zł brutto. Na wyższe wynagrodzenia, od 10 tys. do 20 tys. zł brutto, mogą liczyć inżynierowie zajmujący się jakością, procesami, wdrażaniem nowych produktów, automatyką czy produkcją.

W przypadku managerów widełki płac to 18 tys. - 26 tys. zł brutto. Najwyższych wynagrodzeń mogą oczekiwać osoby obejmujące stanowiska kierownicze - ich stawki zaczynają się od 18 tys. zł, a kończą na 40 tys. zł brutto.

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Inwestycje kolejowe napędzają rynek pracy. Pensje sięgają 35 tys. zł

Rynek pracy w obszarze infrastruktury i transportu kolejowego kształtują dziś inwestycje realizowane przez spółki CPK i PKP PLK.

Inżynier na stanowisku projektowania mechanicznego może otrzymać od 8 tys. zł do 16 tys. zł brutto miesięcznie. Osoby odpowiedzialne za projektowanie mogą liczyć na wynagrodzenie w granicach 9,5 tys. - 25 tys. zł brutto. W przypadku głównego inżyniera projektu taboru szynowego oraz kierownika budowy infrastruktur kolejowych widełki zaczynają się od 16 tys. zł, a kończą w okolicach 35 tys. zł.

Dane do raportu Manpower "Płace i trendy: nowa era inżyniera" zostały zebrane na bazie procesów rekrutacyjnych prowadzonych w br. w ramach Manpower Engineering. Dane bazują na wiedzy i doświadczeniu rekrutacyjnym ekspertów.