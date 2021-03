Zarobki prezesa NBP a szefów banków komercyjnych. Różnica się zmniejszyła

Wynagrodzenie prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego w 2020 roku odpowiadało 25,15 procent średniej wynagrodzeń prezesów banków komercyjnych w Polsce - podali przedstawiciele banku centralnego. Oznacza to wzrost w porównaniu do 2019 roku. Wówczas był to bowiem poziom 19,48 procent.