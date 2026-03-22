Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pieniądze

Tyle Polacy planują wydać na Wielkanoc

Wielkanocny stół
Niemal połowa Polaków planuje w tym roku wydać na Święta Wielkanocne tę samą kwotę, co w ubiegłym - wynika z najnowszego badania IBRiS. Blisko co czwarta osoba planuje wydać więcej. Co dziesiąty Polak nie spodziewa się żadnych wydatków związanych ze świętami.

Maksymalnie 400 zł na Wielkanoc planuje wydać 43 proc. uczestników badania IBRiS na zlecenie Santander Consumer Banku. Jednocześnie ten sam odsetek planuje na tegoroczne święta taką samą kwotę jak rok wcześniej, 23 proc. - więcej; mniej - 13 proc. badanych.

Świąteczne wydatki Polaków

Z badania Santander Consumer Banku: "Polaków portfel własny: Sezon na wydatki" wynika, że 43 proc. Polaków planuje przeznaczyć na Święta Wielkanocne tyle samo co w 2025 roku. Wyższe koszty przewiduje blisko co czwarty ankietowany (23 proc.), a niższe - 13 proc.

"Bardziej oszczędne zakupy deklarują kobiety - 18 proc. wobec 9 proc. mężczyzn. Aż 76 proc. pięćdziesięciolatków oraz 73 proc. osób w wieku 30-39 lat przewiduje ten sam lub zwiększony budżet. Jednocześnie, co dziesiąty Polak nie spodziewa się żadnych wydatków związanych z Wielkanocą" - dodali autorzy badania.

Dowiedz się więcej:

TVN24

Ponadto, 43 proc. uczestników badania deklaruje, że przeznaczy na święta do 400 zł, z czego 10 proc. poniżej 200 zł. "Te przedziały dominują przede wszystkim wśród osób w wieku 18-29 lat, gdzie aż 59 proc. ankietowanych nie przekroczy 400 zł. Dla porównania, tak samo wskazał jedynie co piąty pięćdziesięciolatek" - zauważyli autorzy.

Kwotę od 401 do 750 zł planuje wydać 28 proc. ankietowanych i częściej byli to mężczyźni niż kobiety (34 proc. wobec 23 proc.), a także osoby w wieku 59 lat (43 proc.). Przedział od 751 do 1000 zł zadeklarowało 14 proc., a od 1001 do 1500 - 5 proc. Powyżej 1,5 tysięcy złotych wydatków deklaruje 6 proc. badanych.

Gospodarz płaci

Maciej Dąbrowski z Santander Consumer Banku zwrócił uwagę, że liczba osób, które planują przeznaczyć na Wielkanoc podobną kwotę jak rok wcześniej, pozostaje na zbliżonym poziomie niezależnie od tego, czy w gospodarstwie domowym mieszkają dzieci. "Jednak wyższe kwoty zdecydowanie częściej deklarują respondenci, którzy wychowują niepełnoletnich (31 vs 18 proc.). Największy kontrast widać w grupie, która nie planuje żadnych wydatków: 15 proc. takich deklaracji pochodzi od osób bez dzieci, a tylko 2 proc. od tych, którzy z nimi mieszkają" - zauważył Dąbrowski.

Dowiedz się więcej:

Handel

Poinformował też, że z badania wynika, iż w wielu polskich domach to gospodarz ponosi pełne koszty świątecznych przygotowań.

Badanie przeprowadził Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w dniach 27 lutego - 5 marca 2026 r. na grupie 1000 dorosłych Polaków.

OGLĄDAJ: "Kawa na ławę" w TVN24 i TVN24+
tak banery dla macka_kawa na lawe_24

"Kawa na ławę" w TVN24 i TVN24+

tak banery dla macka_kawa na lawe_24
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Wiktor Knowski/ft

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

Udostępnij:
Tagi:
WielkanocŚwięta wielkanocnezakupy
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

