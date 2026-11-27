Pieniądze Jak kupować w Black Friday? Najważniejsze zasady zakupów Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Decyzje zakupowe Polaków na Black Friday Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock/Drazen Zigic

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Black Friday, czyli dzień obniżek cen w sklepach, przypada tradycyjnie w pierwszy piątek po amerykańskim Dniu Dziękczynienia. W tym roku jest to 27 listopada. W Polsce to "święto wyprzedaży" na dobre przyjęło się w 2015 roku.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwrócił jednak uwagę, że Black Friday nie ogranicza się już do jednego dnia. W wielu sklepach promocje trwają przez cały weekend, cały tydzień, a nawet przez większą część listopada.

UOKiK: nie kupuj pod wpływem emocji

"Reklamy otaczają nas wtedy ze szczególną intensywnością - od billboardów po profile influencerów. Kuszą nie tylko rabatami, ale też obietnicą przyjemności, oszczędności czy wyjątkowej okazji. Hasła 'To czysty zysk!', 'Ostatnia szansa!' czy 'Zasługujesz na więcej!' odwołują się do emocji, wywołują presję i mogą rozbudzać chwilowe zachcianki" - podkreślił UOKiK w komunikacie.

Urząd przypomniał, że przed zakupem warto zastanowić się, czy rzeczywiście planowaliśmy ten zakup, czy pomysł pojawił się dopiero pod wpływem reklamy. Podkreślił, że ważne jest, by decyzja o zakupie była świadoma i nie wynikała z chwilowej emocji czy reklamowej obietnicy.

Warto wcześniej przygotować listę potrzebnych produktów i określić maksymalny budżet. Może to pomóc uniknąć impulsywnych zakupów oraz wydatków, których później będziemy żałować.

UOKiK zalecił sprawdzanie, czy promocja rzeczywiście się opłaca. Informując o obniżce ceny, sprzedawca co do zasady musi podać również najniższą cenę z 30 dni przed wprowadzeniem promocji. Dlatego UOKiK zachęca, by porównywać oferty w różnych sklepach i sprawdzać całkowitą kwotę do zapłaty.

"Nie kupujmy pod presją czasu"

Urząd ostrzegł także przed tak zwanymi dark patterns, czyli zwodniczymi mechanizmami stosowanymi na stronach internetowych i w aplikacjach. Mogą to być między innymi liczniki czasu, które po odświeżeniu strony zaczynają odliczanie od nowa, fałszywe komunikaty o ostatnich dostępnych sztukach czy automatycznie dodawane do koszyka płatne usługi.

Takie rozwiązania mają skłaniać klientów do podejmowania szybkich i nieprzemyślanych decyzji.

"Nie kupujmy pod presją czasu, a przed zapłatą dokładnie sprawdźmy zawartość koszyka i warunki zamówienia" - przypomniał UOKiK.

Przed zatwierdzeniem transakcji warto upewnić się, że w koszyku nie ma niechcianych produktów, ubezpieczeń, rozszerzonych gwarancji, subskrypcji lub innych płatnych dodatków.

Zakupy w Black Friday - sprawdź sprzedawcę

Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku sklepów internetowych sprawiających wrażenie polskich, które w rzeczywistości jedynie pośredniczą w zakupach od sprzedawców spoza Unii Europejskiej, na przykład z Azji. Dochodzenie praw od takiego sprzedawcy może być trudniejsze, a odesłanie produktu - długotrwałe i kosztowne.

Polska wersja językowa strony ani adres internetowy z końcówką ".pl" nie gwarantują, że kupujemy od firmy zarejestrowanej w Polsce.

Przed złożeniem zamówienia warto sprawdzić nazwę firmy, jej adres, dane kontaktowe, numer identyfikacji podatkowej oraz informacje zawarte w regulaminie. Należy także zwrócić uwagę na zasady dostawy, zwrotów i reklamacji. Sygnałem ostrzegawczym może być brak pełnych danych sprzedawcy lub możliwość kontaktu wyłącznie za pomocą formularza internetowego.

Zakupy z odroczoną płatnością

Zdaniem UOKiK szczególnej rozwagi wymagają zakupy za pożyczone pieniądze, również w formule "kup teraz, zapłać później". Urząd przypomniał, że odroczenie płatności nie oznacza, że wydatek znika - trzeba go będzie pokryć w ustalonym terminie.

"Korzystanie z kilku takich usług jednocześnie może utrudnić kontrolę nad domowym budżetem. Przed skorzystaniem z finansowania sprawdźmy całkowitą kwotę do zapłaty, terminy spłaty oraz ewentualne koszty i konsekwencje opóźnień. Promocyjna cena nie oznacza jeszcze, że zakup na pożyczkę będzie korzystny. Koszty finansowania mogą pochłonąć oszczędność z rabatu, a chwilowa zachcianka zamieni się w długotrwałe zobowiązanie" - podkreślił urząd.

Przeceniony produkt też można reklamować

UOKiK przypomniał, że przeceniony produkt można reklamować na takich samych zasadach jak towar kupiony w regularnej cenie. W niektórych przypadkach obowiązują jednak szczególne reguły. Jeżeli sprzedawca wyraźnie poinformował klienta o konkretnej wadzie produktu, a klient osobno ją zaakceptował, nie może później złożyć reklamacji z powodu tej właśnie wady.

Przy zakupach przez internet co do zasady mamy 14 dni od otrzymania towaru na odstąpienie od umowy bez podawania przyczyny, choć również istnieją ustawowe wyjątki. W sklepach stacjonarnych zwrot pełnowartościowego produktu zależy od zasad przyjętych przez sprzedawcę. Nie ogranicza to jednak prawa do reklamacji towaru niezgodnego z umową.

"Black Friday może być dobrą okazją do zakupów, ale nie każda okazja jest warta zadłużenia. Zanim skorzystamy z promocji, sprawdźmy, co kupujemy, od kogo, za ile i na jakich warunkach. Zamiast kierować się zasadą 'zastaw się, a postaw się', postawmy granice zakupowym pokusom" - podsumował UOKiK.