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Zadłużenie Skarbu Państwa rośnie. Nowe dane

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Premier Donald Tusk o polskim deficycie budżetowym: ten dług będzie trzymany w ryzach
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: AdobeStock
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Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec września wzrosło o 20 miliardów złotych, czyli o 0,9 procent w porównaniu z sierpniem i wyniosło ponad dwa biliony złotych - wynika ze wstępnych danych Ministerstwa Finansów.

Resort finansów podał, że na koniec września dług krajowy wynosił ok. 1 bln 826,7 mld zł, a dług zagraniczny ok. 442,4 mld zł (tj. 19,5 proc. całego długu SP).

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec sierpnia br. wynosiło ponad 2 bln 249 mld zł.

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Budżet państwa na 2026 roku

Ustawa budżetowa na ten rok zakłada, że wydatki państwa wyniosą 918,9 mld zł, a deficyt budżetowy ukształtuje się na poziomie nie wyższym niż 271,7 mld zł. Dochody budżetu państwa zaplanowano na 647,2 mld zł. Wpływy z VAT mają wynieść 341,5 mld zł, 103,3 mld zł budżet ma uzyskać z akcyzy, 80,4 mld zł z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz 32 mld zł z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

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Zgodnie z ustawą relacja państwowego długu publicznego do PKB ukształtuje się na poziomie 53,8 proc., pozostając poniżej progu ostrożnościowego 55 proc. określonego w ustawie o finansach publicznych.

Źródło: PAP
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Tagi:
Budżet państwazadłużenieMinisterstwo Finansów
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