Pieniądze Spirala zadłużenia w Polsce. Niemal co piąta osoba ma wielu wierzycieli Oprac. Wiktor Knowski |

Adam Glapiński podczas czerwcowej konferencji prasowej po decyzji RPP Źródło zdj. gł.: 359790855

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Z danych BIG InfoMonitor wynika, że polscy konsumenci mają do spłaty ponad 37 mld zł zaległości kredytowych i 44 mld zł długów pozakredytowych, na które składają się:

nieopłacone w terminie rachunki za media, telefon i internet,

czynsze,

ubezpieczenia,

koszty sądowe,

długi za jazdę na gapę,

pożyczki i alimenty.

"Wśród osób zalegających z bieżącymi płatnościami niemal co piąta ma zobowiązania wobec 3 wierzycieli i więcej. Łącznie multidłużnicy są winni 17,5 miliarda złotych, co odpowiada za 40 proc. zaległego zadłużenia pozakredytowego Polaków wpisanego do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor" - zauważyli autorzy raportu.

Mapa zadłużenia w Polsce

Według raportu w Polsce jest 347,5 tys. osób mających zobowiązania wobec co najmniej trzech wierzycieli. W tej grupie dominują mężczyźni - zarówno ilościowo, jak i wartościowo; jest ich ponad 230 tys., a ich zaległości wynoszą 12,6 mln zł - czyli ponad trzykrotnie więcej niż w przypadku kobiet.

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Najwięcej osób zadłużonych u co najmniej trzech wierzycieli mieszka w woj. śląskim - 46 tys. Nieco mniej takich osób jest w woj. mazowieckim (45,5 tys.) oraz w dolnośląskim (35,8 tys.). Kolejne są w woj. wielkopolskim (34 tys.), pomorskim (25,6 tys.), łódzkim (25,3 tys.) i kujawsko-pomorskim (24 tys.). W pozostałych regionach liczba "multidłużników" nie przekracza 20 tys. osób.

Osoby te są w każdej grupie wiekowej, nawet wśród osób poniżej 18 roku życia, ale dominujący jest przedział wieku 35-44 lat. W tej grupie jest ponad 112 tys. "multidłużników", a ich łączne zadłużenie przekracza 5,3 mld zł.

Rekordy liczby wierzycieli

Rekordzistą jest mężczyzna z woj. małopolskiego - ma on 29 wierzycieli. "Jego zaległości obejmują przede wszystkim niespłacone rachunki wobec operatorów telekomunikacyjnych i dostawców telewizji, a także grzywny, nawiązki i koszty sądowe" - dodali autorzy.

Tuż za rekordzistą jest mężczyzna z woj. opolskiego, który posiada 28 wierzycieli. "Nie płaci telekomom, firmom pożyczkowym, sądom i alimentów swoim dzieciom" - zauważyli autorzy raportu.

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"Podium" zamyka kobieta; ma ona 24 wierzycieli i mieszka na Dolnym Śląsku. Na jej zadłużenie składają się nieopłacone kary za jazdę bez biletu, nieuregulowane składki ubezpieczeniowe, zaległe rachunki za telefon i internet, koszty sądowe czy niespłacone chwilówki.

Zdaniem głównego analityka BIG InfoMonitor dr. hab. Waldemara Rogowskiego obserwujemy "wyraźne pogłębianie się zjawiska spirali zadłużenia w Polsce, które przestaje być problemem marginalnym".

"Już co piąty konsument zalega z płatnościami wobec kilku podmiotów jednocześnie, co wskazuje na rosnące trudności w utrzymaniu równowagi finansowej" - zauważył analityk.

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