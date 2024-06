Na koniec kwietnia 2024 r. zadłużenie pełnoletnich osób w Polsce wyniosło ponad 86,3 mld zł, co oznacza wzrost o blisko 6 mld zł , czyli o 7 proc. w porównaniu do kwietnia 2023 roku - wynika z badania "Polacy a ekonomia współdzielenia" wykonanego na potrzeby BIG InfoMonitor i Gleevery.

Jednocześnie liczba osób z problemami finansowymi zmniejszyła się rok do roku o 53 318 osób i wyniosła 2 623 831. Oznacza to, że choć dłużników jest mniej, problemy finansowe tych, którzy je mają, wyraźnie się pogłębiły - wskazali eksperci BIG InfoMonitor.

Rosnące długi Polaków

Poprawa sytuacja gospodarcza kraju

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego , na które powołuje się BIG InfoMonitor, wzrost gospodarczy w Polsce zyskuje na dynamice. PKB wzrosło w pierwszym kwartale o 0,5 proc. kwartał do kwartału oraz o 2 proc. rok do roku. Jak wskazano możemy to zawdzięczać rosnącej konsumpcji prywatnej.

- Ożywienie gospodarcze to zasługa rosnącej konsumpcji prywatnej. Jednak warto zaznaczyć, że na taki luksus pozwalają sobie nadal nieliczni, większość z nas wciąż kalkuluje wydatki, tak aby zoptymalizować ich wykorzystanie. Przemyślany sposób dokonywania zakupów, czyli odpowiedzialne zachowania konsumpcyjne mają też swoje pozytywne następstwa, przede wszystkim przyczyniają się do ograniczania skutków nadmiernego konsumpcjonizmu i wpływają też na to, że liczba osób z problemami finansowymi spada, co widać zresztą w naszych danych – zaznacza Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor.