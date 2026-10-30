Pieniądze Europa z rekordowym zadłużeniem. Polska w czołówce Oprac. Paulina Karpińska |

Dług publiczny Polski od 2022 roku. Relacja Marcina Masewicza Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Zadłużenie 32 państw europejskich wzrosło w pierwszej połowie 2026 r. do rekordowych ponad 95 bln dolarów - wynika z raportu IIF Global Debt Monitor - Special European Edition opublikowanego przez Institute of International Finance.

Mimo że relacja długu do PKB pozostaje niższa niż podczas kryzysu zadłużeniowego strefy euro, eksperci ostrzegają przed:

rosnącymi problemami budżetowymi,

wyższymi kosztami finansowania,

ryzykiem politycznym w największych gospodarkach regionu.

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Najbardziej zadłużone kraje w Europie

Według IIF całkowity dług Europy odpowiada obecnie około 25 proc. światowego zadłużenia.

Największe zadłużenie mają:

Francja (15,5 bln dolarów),

Wielka Brytania (14,7 bln dolarów),

Niemcy (13,5 bln dolarów),

Włochy (7,2 bln dolarów).

Największy udział w zadłużeniu mają instytucje finansowe, następnie przedsiębiorstwa niefinansowe, sektor publiczny i gospodarstwa domowe.

Polska wśród liderów wzrostu zadłużenia

Analitycy IIF podkreślają, że obecna sytuacja różni się od kryzysu z lat 2010-2012. Relacja długu do PKB wynosi około 325 proc., czyli ponad 45 pkt proc. mniej niż na początku poprzedniego kryzysu, głównie dzięki wieloletniemu ograniczaniu zadłużenia sektora bankowego. Mimo to zadłużenie rządów pozostaje znacznie wyższe niż kilkanaście lat temu.

Szczególne obawy budzi sytuacja finansów publicznych największych gospodarek europejskich.

IIF wskazuje, że w ostatnich latach jedne z największych wzrostów relacji długu publicznego do PKB zanotowały Rumunia, Finlandia i Polska, m.in. w związku ze wzrostem wydatków obronnych. Jednocześnie wiele krajów, w tym Polska, ma utrzymywać podwyższone deficyty budżetowe również w kolejnych latach.

Problemy finansowe Francji

Zdaniem autorów raportu szczególnie wrażliwa pozostaje sytuacja Francji. Kraj odnotował w tym roku największy wzrost kosztów finansowania długu wśród państw UE. Dodatkowo tempo wzrostu długu netto przewyższa wzrost długu brutto, co wskazuje na stopniowe wyczerpywanie się buforów finansowych państwa.

Podobne zjawiska obserwowane są również w Niemczech i Wielkiej Brytanii.

IIF ocenia, że coraz większym zagrożeniem dla stabilności finansów publicznych staje się polityka. We Francji utrzymują się napięcia społeczne i spory budżetowe przed wyborami prezydenckimi w 2027 r. W Niemczech wyzwaniem staje się finansowanie rozbudowy infrastruktury i wydatków obronnych, natomiast w Hiszpanii, Włoszech i Wielkiej Brytanii presję na finanse publiczne zwiększają kwestie mieszkaniowe, emerytalne i socjalne.

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Eksperci zwracają także uwagę na wysokie uzależnienie wielu europejskich rządów od zagranicznych inwestorów finansujących deficyty budżetowe. W przypadku pogorszenia globalnych nastrojów inwestycyjnych lub odpływu kapitału mogłoby to utrudnić refinansowanie długu i przełożyć się na wzrost rentowności obligacji.

Według IIF Europa nie stoi obecnie przed bezpośrednim ryzykiem powtórki kryzysu zadłużeniowego sprzed dekady, jednak połączenie rekordowego zadłużenia, wysokich potrzeb pożyczkowych, rosnących kosztów obsługi długu, napięć politycznych oraz zwiększonych wydatków na obronność i cele społeczne może w kolejnych latach stać się źródłem nowych napięć na europejskich rynkach finansowych.