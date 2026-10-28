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"Rosji nie idzie dobrze. Dla Ukrainy jest to katastrofa"

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Biały Dom
Rosja i USA porozumiały się w sprawie dostarczenia 300 tysięcy ton oleju napędowego. Relacja Michała Sznajdera
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/WILL OLIVER
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Czasowe dopuszczenie dostaw rosyjskiego oleju napędowego ma skłonić Rosję do zakończenia wojny przeciwko Ukrainie - powiedział CNBC sekretarz energii USA Chris Wright. Dodał, że do USA mogą trafić kolejne tankowce z rosyjskim paliwem.

Wright powiedział, że braki oleju napędowego to problem o zasięgu globalnym. Podkreślił, że prezydent Donald Trump próbuje wykorzystać różne metody dyplomatyczne, aby osiągnąć cel, którego dotąd nie udało się zrealizować, czyli doprowadzić do zakończenia wojny w Ukrainie.

USA o umowie z Rosją

- Rosji nie idzie dobrze. Dla Ukrainy jest to katastrofa, a prezydent Trump próbuje znaleźć sposób na doprowadzenie do pokoju - zaznaczył minister.

Szef resortu stwierdził, że "Rosja sama nie może obecnie eksportować oleju napędowego", bo również zmaga się z jego niedoborem.

- Dlatego ten jeden tankowiec, który wypłynął z rosyjskiego portu, jest pewnym sygnałem. Jeśli wojna się zakończy i konflikt osłabnie, pojawi się niewielka zachęta ekonomiczna. Rosja musi jednak zmienić swoje postępowanie, aby uzyskać z tego jakiekolwiek wymierne korzyści - dodał.

Tłumaczył, że porozumienie w sprawie dostaw diesla jest "zachętą do zakończenia wojny, która przy okazji, choćby w niewielkim stopniu, zwiększa globalne dostawy oleju napędowego".

Trzy tankowce płyną do USA

"Financial Times" napisał w poniedziałek, że w pierwszej połowie listopada do USA dotrą trzy tankowce z rosyjskim dieslem, w tym jeden objęty europejskimi sankcjami. Łącznie według dziennika na statkach załadowano ok. 140 tys. ton diesla. Możliwe, że tankowce dopłyną do USA kolejno 7, 9 i 11 listopada.

Wright, pytany przez CNBC o te doniesienia, przyznał, że jest to możliwe, że do USA dotrze więcej jednostek z rosyjskim dieslem.

- Wprowadziliśmy tymczasowe, sześciomiesięczne zawieszenie sankcji. Nie dotyczy ono rosyjskiej ropy naftowej ani żadnych innych rosyjskich produktów - wyłącznie oleju napędowego, którego Rosja nie eksportowała od wielu tygodni - zaznaczył.

Zapewnił, że działania USA nie są równoznaczne ze złagodzeniem stanowiska wobec Rosji. - Próbujemy raczej zaoferować Rosji pewną zachętę, mówiąc: możecie ograniczyć konflikt i produkować nieco więcej oleju napędowego, niż sami zużywacie. Pozwolimy, aby trafił on na światowe rynki - podsumował Wright.

Amerykański sekretarz ds. energii Chris Wright
Amerykański sekretarz ds. energii Chris Wright
Źródło zdjęcia: SHAWN THEW/PAP/EPA

Umowa Trumpa z Putinem

9 października prezydent Donald Trump ogłosił, że porozumiał się z przywódcą Rosji Władimirem Putinem w sprawie importu do Stanów Zjednoczonych i na rynki światowe łącznie 4,8 mln ton rosyjskiego oleju napędowego przez najbliższe kilka miesięcy.

Trump oświadczył, że Rosja natychmiast wyeksportuje 300 tys. ton, czyli 2,25 mln baryłek, a następnie 500 tys. ton w listopadzie i 1 mln ton "zaraz potem". USA eksportują około 1,5 mln baryłek oleju napędowego dziennie.

Po ogłoszeniu porozumienia Rosja zniosła nałożony przez siebie zakaz eksportu oleju napędowego. Został on wprowadzony, aby zaradzić niedoborom na rynku wewnętrznym, które powstały w wyniku ukraińskich ataków dronowych na rafinerie.

Trump zawarł porozumienie z Putinem w obliczu rosnącej presji politycznej związanej z wysokimi cenami diesla przed wyborami do Kongresu USA, które odbędą się 3 listopada.

Źródło: PAP
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Tagi:
Olej napędowyDieselRosjaUSA
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