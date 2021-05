Polska wśród liderów wzrostu cen w Unii Europejskiej. "Zgromadził się duży potencjał inflacyjny"

Z danych unijnego urzędu statystycznego Eurostat wynika, że ceny w kwietniu w Polsce wzrosły o 5,1 procent rok do roku . To poziom niewidziany od czerwca 2001 roku, kiedy inflacja wyniosła 6,1 procent. To jednocześnie druga najwyższa inflacja w całej UE.

Kołodko: zachęcajmy wszystkich, abyśmy jak najwięcej oszczędzali

Były wicepremier i minister finansów zwrócił uwagę, że w trakcie pandemii nie mogliśmy wydawać pieniędzy tak swobodnie i oszczędzanie stało się przymusowe. Teraz się to jednak może zmieniać, dlatego warto zachęcać do oszczędzania.

Wzrost cen w Polsce

Podczas majowej konferencji prasowej prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński był pytany o wzrost cen w Polsce. Jak przekonywał, wynika on "wyłącznie" z wyższych cen paliw i żywności. - Żaden z elementów wzrostu nie podlega polityce pieniężnej. Niezależnie od wysokości stóp procentowych i innych elementów polityki pieniężnej te ceny wzrosły i nic by tego nie zmieniło – stwierdził Adam Glapiński.

- Po co on jest prezesem NBP, jeżeli nie może nic zrobić, jeżeli chodzi o inflację? Zresztą to jest kłamstwo. To, jaka jest inflacja, zależy w największym stopniu od tego, jakie są stopy procentowe – dodał Leszek Balcerowicz.