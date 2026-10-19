Pieniądze Wyższe świadczenie. Ważny komunikat ZUS Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk o pomysłach zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: michnik101/Shutterstock

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"Do końca tego roku renta wdowia wynosi 100 proc. jednego świadczenia i 15 proc. drugiego. Od 1 stycznia 2027 r. zwiększymy wysokość drugiego świadczenia do 25 proc." - napisał ZUS w komunikacie.

Renta wdowia. Komunikat ZUS

Dodał też: "Podwyższymy kwotę renty wdowiej z urzędu, co oznacza że nie trzeba składać nowego wniosku. Dotyczy to osób, które już pobierają rentę wdowią lub którym ją przyznamy do końca 2026 roku".

Zakład wskazał tym samym ważną datę: 31 grudnia 2026 r. Osoby, którym do tego dnia zostanie przyznana renta wdowia, nie będą musiały ponownie występować o świadczenie w wyższej wysokości.

Renta wdowia - maksymalne świadczenie

Podwyższenie udziału drugiego świadczenia nie oznacza zniesienia maksymalnej kwoty renty wdowiej. Łączna suma wypłacanych świadczeń nadal nie będzie mogła przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury.

"Łączna kwota wypłacanych świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Obecnie limit wynosi 5935,47 zł miesięcznie" - podał ZUS.

Jeżeli suma świadczeń obliczona według nowych zasad przekroczy ustawowy limit, wypłata zostanie odpowiednio obniżona. Renta wdowia będzie wówczas pomniejszana o kwotę przekroczenia.

Więcej środków na rentę wdowią

Prezydent Karol Nawrocki podpisał w ubiegłym tygodniu nowelizację ustawy okołobudżetowej, która przewiduje przekazanie dodatkowych środków na wypłaty rent wdowich realizowanych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Pieniądze mają pochodzić z tzw. naturalnych oszczędności, czyli środków zablokowanych na podstawie art. 177 ustawy o finansach publicznych. Przepis pozwala na blokowanie planowanych wydatków budżetowych m.in. w przypadku stwierdzenia niegospodarności w określonych jednostkach lub nadmiaru posiadanych środków.

Czym jest renta wdowia

Renta wdowia obowiązuje od 1 stycznia 2025 r. Nie jest odrębnym świadczeniem, lecz mechanizmem umożliwiającym łączenie własnej emerytury lub renty z rentą rodzinną po zmarłym małżonku.

Obecnie uprawniona osoba ma do wyboru dwa warianty: 100 procent renty rodzinnej i 15 procent własnego świadczenia albo 100 procent własnego świadczenia i 15 procent renty rodzinnej.

Aby skorzystać z renty wdowiej, trzeba łącznie spełnić następujące warunki:

osiągnąć powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn;

pozostawać we wspólności małżeńskiej ze zmarłym małżonkiem do dnia jego śmierci;

nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż po ukończeniu 55 lat przez kobietę lub 60 lat przez mężczyznę;

nie pozostawać obecnie w związku małżeńskim.