Podwyżki cen prądu mają nie dotknąć najuboższych. Zapowiedź ministra klimatu

Podwyżki cen prądu - komentarz ministra klimatu

Dopytywany, kto może liczyć na wsparcie, odparł że "to jest bardziej kwestia tego, kto może być uprawniony do sięgnięcia po taką pomoc". - Wystąpiliśmy już z wnioskiem o wpis ustawy, która będzie to regulowała, do wykazu prac Rady Ministrów. Intencją jest ochrona grup, które mogą być zagrożone - podkreślił.