Pieniądze Wyższa emerytura nawet dla 200 tysięcy osób. Przełomowa decyzja sądu Oprac. Wiktor Knowski |

Przybywa emerytów w Polsce, a emerytury rosną Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Osoby, które przed 6 czerwca 2012 przeszły na wcześniejszą emeryturę i później otrzymały prawo do emerytury powszechnej, miały otrzymać zdecydowanie niższe świadczenia. Wynika to z faktu, że przy wyliczaniu nowego świadczenia ZUS stosował art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej, który nakazywał pomniejszenie podstawy obliczenia emerytury o wcześniej pobrane świadczenia.

Sprawa trafiła do Trybunału Konstytucyjnego, który 4 czerwca 2024 r. uznał, że takie rozwiązanie narusza konstytucję wobec określonej grupy emerytów. Problem pojawił się jednak później, bo wyrok nie został opublikowany w Dzienniku Ustaw.

Jednak 18 listopada 2026 r. Sąd Najwyższy wydał uchwałę, która może mieć ogromne znaczenie dla 200 tysięcy seniorów, którzy otrzymali niższe świadczenia.

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Kluczowa decyzja Sądu Najwyższego

Zdaniem SN brak publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego nie powinien automatycznie zamykać obywatelowi drogi do dochodzenia swoich praw. Zgodnie z orzeczeniem wyrok może wywoływać skutki prawne niezależnie od tego, czy został już opublikowany w Dzienniku Ustaw.

Brak publikacji wynika natomiast z trwającego sporu politycznego dotyczącego składu tego organu.

Dr Andrzej Hańderek, radca prawny przygotował dla "Faktu" instrukcję, która wyjaśnia, co mogą zrobić seniorzy, którzy otrzymali niższe świadczenie, po ostatnim wyroku Sądu Najwyższego.

Co mogą zrobić emeryci?

W przypadku, gdy emeryt przegrał sprawę albo sprawa zakończyła się prawomocnym wyrokiem przed wydaniem najnowszej uchwały Sądu Najwyższego, możliwe ma być wznowienie postępowania. Brak publikacji wyroku TK nie powinien być samodzielnym argumentem do odrzucenia sprawy. Dlatego seniorzy w tej sytuacji mogą żądać wznowienia postępowania na podstawie art. 401 Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Jeżeli natomiast nasza sprawa nie weszła na drogę sądową i mamy jedynie decyzję ZUS, ekspert radzi szukanie rozwiązania bezpośrednio w postępowaniu prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Możemy to zrobić np. poprzez wniosek o ponowne ustalenie wysokości świadczenia.

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W przypadku odmowy ZUSu, senior ma ograniczony czas na podjęcie działań. Od decyzji ZUS przysługuje odwołanie do sądu. Termin wynosi miesiąc od dnia doręczenia decyzji. Ekspert wskazuje, że w takim odwołaniu warto powoływać się zarówno na wyrok TK (sygn. SK 140/20), jak i najnowszą uchwałę Sądu Najwyższego (III CZP 41/26).

Hańderek dodaje jednak, że odmowa sądu nie oznacza, że sprawa jest przegrana. Chodzi jednak wyłącznie o sytuację, w której emeryci, którzy próbowali wznowić postępowanie po wyroku TK, otrzymali odmowę dlatego, że wyrok nie został opublikowany w Dzienniku Ustaw.

W ich przypadku decyzja Sądu Najwyższego może mieć kluczowe znaczenie. Ekspert dodaje, że nie oznacza to jednak pewnego zwycięstwa.