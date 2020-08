Wyższe emerytury dla działaczy opozycji antykomunistycznej. Rząd dał zielone światło

Specjalne świadczenie dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych - to główna zmiana wprowadzona do projektu ustawy przyjętego przez rząd. Osoby zaangażowane w walkę o niepodległość i suwerenność Polski, których emerytura lub renta jest niższa niż 2400 złotych, będą mogły liczyć na comiesięczne wyrównanie.

We wtorek rząd przyjął projekt ustawy, który przewiduje wyrównanie świadczenia emerytalnego lub rentowego niższego niż 2400 zł do tej kwoty działaczom opozycji antykomunistycznej oraz osobom represjonowanym z powodów politycznych w okresie PRL.

O taką zmianę ustawy wnioskowali m.in. Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz działacze opozycji w PRL.

Represje i szykany

KPRM przypomniała w komunikacie, że w latach 1956–1989 Polacy, którzy walczyli z reżimem komunistycznym, "byli poddawani licznym represjom i szykanom".

"Aresztowania, internowanie, karne wcielenia do wojska, uniemożliwienie podjęcia pracy czy degradowanie na niższe stanowiska służbowe - to tylko niektóre działania podejmowane przez ówczesne władze w stosunku do działaczy opozycji antykomunistycznej. Represje miały negatywny wpływ na ich sytuację materialną – nie tylko w okresie ich stosowania, ale również i dziś. Rząd postanawia naprawić te krzywdy" - podkreśliła.

Jak podkreślił premier Mateusz Morawiecki, "naszym wielkim obowiązkiem jest zapewnić godne warunki życia ludziom walczącym w latach 1956 – 1989 o naszą wolność i niepodległość".

"Bez ich poświęcenia nie byłoby tej Polski, którą znamy i w której obecnie żyjemy. To nasi bohaterowie. Przygotowane przez nas świadczenie wyrównawcze to wyraz uznania dla wielkich postaci opozycji antykomunistycznej. Wreszcie możemy zacząć spłacać dług, jaki wobec nich mamy. Dług, którego jednak nie sposób spłacić do końca" - powiedział, cytowany w komunikacie.

Zdaniem KPRM zmiany do ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw przyjęte przez rząd to "rozwiązanie, które będzie częściowo rekompensowało ekonomiczne skutki, których te osoby doznały w okresie PRL".

"Nowe przepisy zawarte w projekcie dotyczą specjalnego świadczenia wyrównawczego dla osób walczących o niepodległość i suwerenność Polski w latach 1956 – 1989" - czytamy.

Około 12 tysięcy osób

W komunikacie poinformowano, że dodatkowe świadczenie będzie przysługiwało "wszystkim osobom, które mają potwierdzony status działacza opozycji lub osoby represjonowanej z powodów politycznych i których emerytura lub renta wynosi mniej niż 2400 zł".

"Obecnie żyje kilkanaście tysięcy osób, którym Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych potwierdził taki status. Z tego kilka tysięcy osób ma emeryturę poniżej 2400 zł" - podano.

Jak podał wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed, rozwiązanie to dotyczy około 12 tys. osób. Jego koszt miałby wynieść około 60 mln zł. - To bardzo ważna zmiana wychodząca naprzeciw oczekiwaniom działaczy opozycji w PRL, którzy ze względu na swoją działalność byli szykanowani i nie wypracowali sobie takiej emerytury. Dzięki tej propozycji będą mogli otrzymać świadczenie wyrównawcze do 2400 złotych brutto - powiedział Szwed.

Wyraził również nadzieję, że Sejm zajmie się projektem już na najbliższym posiedzeniu, które zaplanowane jest na piątek.

Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy, która wyrównywałaby emerytury opozycji komunistycznej Leszek Szymański/PAP

Ulgi

Oprócz wyrównania emerytur i rent dla tych osób, przyjęty we wtorek projekt ustawy przewiduje również ulgi w wysokości 50 proc. na zakup biletów komunikacji miejskiej oraz 51 proc. przejazdy autobusami i pociągami relacji międzymiastowej.

Ponadto, według zapisów projektu, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych będzie mógł zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego działaczy opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane, którzy nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu w Polsce lub nie pobierają emerytury lub renty i opłacać za nich składki.

