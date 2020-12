Oszuści podszywają się nawet pod naszych znajomych. Kancelaria premiera ostrzega

KPRM podkreśliła, że internetowe wyprzedaże to czas intensywnego działania wielu oszustów, którzy chwytają się różnych "sztuczek", by na nas zapolować. Zwrócono uwagę m.in. na phising.

"Phishing to jeden z najpopularniejszych internetowych typów ataków. Zazwyczaj opiera się o wiadomości e-mail lub SMS. Cel jest zawsze taki sam - stosujący go cyberprzestępcy robią wszystko, żebyśmy podjęli działania zgodne z ich zamierzeniami" - powiedział, cytowany w komunikacie, Marek Zagórski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa. "To dlatego kuszą nas sensacyjnymi tytułami, rzekomymi niepowtarzalnymi ofertami, czy promocjami, które nigdy więcej się nie powtórzą" - dodał.