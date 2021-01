Zmiany w wypłatach emerytur i rent. Jest projekt rządu

Rząd chce wprowadzić domyślną bezgotówkową formę wypłaty świadczeń długoterminowych takich jak emerytury i renty - wynika z projektu nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. "Przelew bankowy dociera do świadczeniobiorcy szybciej niż przekaz pocztowy, jest o wiele bardziej niezawodny, a także praktycznie bezkosztowy" - podkreślono w uzasadnieniu.

Emerytury na konto

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy, bezgotówkowa forma wypłaty świadczeń jest formą bezpieczniejszą, również w kontekście pandemii – z uwagi na zmniejszone ryzyko przenoszenia bakterii i wirusów. "Przelew bankowy dociera do świadczeniobiorcy szybciej niż przekaz pocztowy, jest o wiele bardziej niezawodny, a także praktycznie bezkosztowy do realizacji" - napisano.