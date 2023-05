Wyniki Lotto z 16 maja 2023. Jakie liczby padły podczas ostatniego losowania?

czytaj dalej

500 plus ma się zmienić w 800 plus. Będzie to pierwsza waloryzacja świadczenia od momentu uruchomienia programu Rodzina 500 plus. Kto otrzyma wyższe świadczenie? Od kiedy będzie wypłacane 800 plus? Jaki będzie koszt dla budżetu? Czy będzie coroczna waloryzacja 500 plus? Poniżej piszemy o tym, co wiemy do tej pory.