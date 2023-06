Dwie szóstki w Lotto. Jakie liczby padły podczas losowania 10 czerwca 2023?

Główne wygrane wynoszą po milionie złotych. Ostateczne kwoty, jakie trafią do zwycięzców, będą jednak niższe o 10-proc. podatek. Jest on pobierany od każdej wygranej powyżej 2280 zł.

W Lotto Plus wylosowano następujące liczby: 5 , 10 , 20 , 28 , 30 , 37. W sobotnim losowaniu Lotto Plus nie padła główna wygrana.

Lotto i Lotto Plus - zasady

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.