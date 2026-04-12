Siedem milionów do wygrania w Lotto

Wygrał na loterii ponad milion złotych. Stracił wszystko w wyniku oszustwa i kradzieży

W losowaniu Lotto z 11 kwietnia padły następujące liczby: 16, 22, 25, 31, 32 i 36.

Takiego zestawu nie wytypował poprawnie żaden z graczy. W efekcie kumulacja rośnie do 7 mln zł.

Wyniki losowania Lotto i Lotto Plus

W trakcie ostatniego losowania padło 67 piątek, każda o wartości 5679,40 zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Z kolei w Lotto Plus zwycięski okazał się następujący zestaw liczb: 10, 31, 32, 37, 38 i 42. Tu także nikt nie "ustrzelił" głównej wygranej. Padły natomiast 42 piątki, za które Totalizator Sportowy zapłaci po 3500 zł.

Najbliższe losowanie Lotto i Lotto Plus odbędzie się we wtorek, 14 kwietnia, o godzinie 22.00.

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godz. 22.00.

