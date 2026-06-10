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Główna wygrana w Lotto Plus, a kumulacja w Lotto rośnie

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Lotto
Padła wygrana w loterii Powerball
Źródło wideo: TVN24, Reuters
Źródło zdj. gł.: AdobeStock
We wtorkowym losowaniu Lotto nikt nie wytypował celnie wszystkich sześciu liczb. W efekcie kumulacja rośnie do 30 milionów złotych. Padła z kolei główna wygrana w Lotto Plus. Oto wyniki losowania z 9 czerwca 2026 roku.

We wtorek, 9 czerwca, w Lotto wylosowane zostały następujące liczby: 2, 4, 24, 30, 39 i 41. Takiego zestawu nie wytypował żaden z graczy, zatem pula głównej wygranej rośnie do 30 milionów złotych.

Wyniki losowania Lotto i Lotto Plus

W ostatnim losowaniu Lotto odnotowano 85 piątek, każda o wartości 6622,40 zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Z kolei w Lotto Plus wylosowano następujące liczby: 10, 12, 16, 17, 19 i 28. Osoba, której udało się trafić wszystkie sześć, otrzyma nagrodę w wysokości 1 mln zł.

Padło również 86 piątek, za które Totalizator Sportowy wypłaci po 3500 złotych.

Najbliższe losowanie odbędzie się w piątek o godzinie 22.

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Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Kiedy kolejne losowanie? Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się we wtorki, czwartki oraz soboty o godzinie 22.00.

Rośnie kumulacja w Lotto i Lotto Plus
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Rośnie kumulacja w Lotto i Lotto Plus

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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
lottoWyniki LottoLoterieLoteria
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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