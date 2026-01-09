Duża wygrana w Lotto. Kumulacja rozbita

W czwartek, 8 stycznia, w Lotto wylosowane zostały następujące liczby: 9, 12, 21, 25, 44 i 48.
Wyniki losowania Lotto i Lotto Plus
Właśnie taki zestaw liczb wylosował jeden z graczy. Trafi do niego nagroda w wysokości 17 908 755,20 zł.
W trakcie czwartkowego losowania padło także 88 piątek - każda o wartości 4728,60 zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.
W Lotto Plus wylosowano następujące liczby: 14, 22, 31, 35, 36 i 39.
W przypadku tej gry nie odnotowano głównej wygranej. Jak podano na stronie Totalizatora Sportowego, padło za to 45 piątek, za które gracze otrzymają po 3500 zł.
Najbliższe losowanie Lotto i Lotto Plus odbędzie się w sobotę, 10 stycznia, o godz. 22.00. Do wygrania będą dwa miliony złotych.
