Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pieniądze

27 milionów do wygrania w Lotto

|
lotto, losowanie, wyniki losowania, zakład, pieniądze, kupon, loteria
Mieszkaniec Paryża wygrał na loterii charytatywnej dzieło Picassa
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
W sobotnim losowaniu nikomu nie udało się poprawnie wytypować wszystkich liczb. Kumulacja rośnie do 27 milionów złotych.

W sobotę, 6 czerwca, w Lotto wylosowane zostały następujące liczby: 7, 8, 17, 32, 36 i 47. Takiego zestawu nie wytypował żaden z graczy, zatem pula głównej wygranej rośnie do 27 milionów złotych.

Wyniki losowania Lotto i Lotto Plus

W ostatnim losowaniu Lotto odnotowano 87 piątek, każda o wartości 6497,20 zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Z kolei w Lotto Plus padły następujące liczby: 17, 29, 34, 36, 41 i 48. Żadnemu z graczy nie udało się poprawnie wytypować zwycięskiego zestawu liczb.

Padło natomiast 85 piątek, za które Totalizator Sportowy wypłaci po 3500 złotych.

Najbliższe losowanie odbędzie się we wtorek o godzinie 22.

Padła główna wygrana w Lotto Plus. Tyle dostanie zwycięzca
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Padła główna wygrana w Lotto Plus. Tyle dostanie zwycięzca

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Kiedy kolejne losowanie? Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się we wtorki, czwartki oraz soboty o godzinie 22.00.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 25 min
pc
"Bałem się ojcostwa, ale jeszcze bardziej go pragnąłem"
Piotr Jacoń
33 min
pc
Wydają odgłosy, których oduczamy dzieci, bo "to nieładnie"
Joanna Kryńska
1 godz 4 min
pc
40 lat w ratownictwie. Ostrzega wszystkich, przed używaniem patentów z sieci
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
lottoWyniki LottoLoterieWyniki losowania
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Putin
Putin odrzucił propozycję Zełenskiego. "Od teraz sytuacja Rosji będzie tylko gorsza"
TVN24
Jaskinia
"Całe jego ciało utknęło w szczelinie"
METEO
Żmija lewantyńska
Żmija lewantyńska ukąsiła 16-latka
Renata Kijowska
Dym nad Petersburgiem po ataku dronów ukraińskich
"Kreml musi udawać". Goście z Zachodu w Petersburgu
Monika Winiarska, Tatiana Serwetnyk
shutterstock_2317798961
Opłata ma objąć więcej osób. Ministerstwo szykuje zmiany
Łukasz Figielski
Opady w niedzielę
Tak będzie wędrować strefa opadów. Mapa i radar
METEO
Wysoka fala uderza w szyby restauracji na Hawajach
Potężna fala uderza w okna restauracji. Nagranie
METEO
Wypadek szybowca w Krośnie
Szybowiec uderzył w ogrodzenie lotniska
TVN24
Ropa naftowa
Rezerwy ropy na wyczerpaniu. Zbliża się kolejny skok cen
Ze świata
Gwałtowna pogoda w rejonie Mrągowa
Trąba powietrzna na Mazurach. Specjaliści potwierdzają
METEO
Rzecznik Praw Dziecka "zakazała zdjęć klasowych"? Skąd oni to wzięli
FAŁSZBędzie zakaz zdjęć klasowych w szkołach? Skąd to się wzięło
Michał Istel
Problemy z wodą w gminie Brwinów
Gmina się rozrasta, a wody brakuje. Urzędnicy zakazują podlewania ogródków
Katarzyna Kędra
Księżna Mette-Marit 17 maja 2026 roku w Asker
Lekarze dają norweskiej księżnej rok życia. "Dramatyczny spadek wydolności płuc"
TVN24
Atak ukraińskich dronów na bazę Floty Bałtyckiej w Kronsztadzie, Rosja, 6 czerwca 2026 roku
Trafili w bazę rosyjskiej Floty Bałtyckiej. Zełenski pisze o "sprawiedliwej odpowiedzi"
TVN24
Silny wiatr przewrócił namiot
Silne podmuchy wiatru przewróciły namiot. Są ranni
METEO
Dziecko wypadło z jedenastego piętra
Pięciolatka wypadła z 11. piętra. Jest zarzut dla matki, nie ma zgody na areszt
TVN24
Protest Ludowej Partii Karaluchów w Delhi
Setki Hindusów na wiecu Partii Karaluchów. "Czas zamienić ten żart w rewolucję"
TVN24
Ulewa, ulewy, deszcz
Burze z gradem i do 30 litrów deszczu. Spokoju w pogodzie nie będzie
METEO
Burze
Tu zagrzmi, może też sypnąć gradem
METEO
Maja Chwalińska po zwycięskim meczu z Dianą Shnaider
Post Mai Chwalińskiej wywołał lawinę komentarzy
TVN24
Krowy rasy Guernsey i Angus AdobeStock_428551635
Kolejny zakażony cielak. Władze są zaniepokojone
METEO
imageTitle
Legenda pod wrażeniem Chwalińskiej. Apeluje o dziką kartę na Wimbledon
EUROSPORT
imageTitle
Polska tenisistka apeluje o zmiany. "Ile takich historii nie doczeka szczęśliwego zakończenia?"
EUROSPORT
Prezydent USA Donald Trump
Tąpnięcie na giełdach w USA. Komentarz Trumpa
Ze świata
Ciało humbaka Timmy'ego na wybrzeżu duńskiej wyspy Anholt
Humbak Timmy. Ustalenia z sekcji zwłok
METEO
imageTitle
Rosyjska flaga na finale. Szybka interwencja ochrony
EUROSPORT
Brad
Brad Pitt na trybunach. Tak zareagował na ostatnią piłkę
EUROSPORT
Strzelanina podczas festiwalu w Toledo, Ohio
Strzelanina na festiwalu w stanie Ohio. Wielu rannych
TVN24
Maja Chwalińska
O tym "będzie się mówić jeszcze bardzo długo"
Fakty po Faktach
imageTitle
Ogromny skok w rankingu, miliony na konto. Polka wkracza na nowy poziom
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica