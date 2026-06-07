27 milionów do wygrania w Lotto
W sobotę, 6 czerwca, w Lotto wylosowane zostały następujące liczby: 7, 8, 17, 32, 36 i 47. Takiego zestawu nie wytypował żaden z graczy, zatem pula głównej wygranej rośnie do 27 milionów złotych.
Wyniki losowania Lotto i Lotto Plus
W ostatnim losowaniu Lotto odnotowano 87 piątek, każda o wartości 6497,20 zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.
Z kolei w Lotto Plus padły następujące liczby: 17, 29, 34, 36, 41 i 48. Żadnemu z graczy nie udało się poprawnie wytypować zwycięskiego zestawu liczb.
Padło natomiast 85 piątek, za które Totalizator Sportowy wypłaci po 3500 złotych.
Najbliższe losowanie odbędzie się we wtorek o godzinie 22.
Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?
Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.
Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.
Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.
Kiedy kolejne losowanie? Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się we wtorki, czwartki oraz soboty o godzinie 22.00.