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Pieniądze

25 milionów złotych do wygrania w Lotto

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lotto, loteria, pieniądze, pln, złote
Mieszkaniec Paryża wygrał na loterii charytatywnej dzieło Picassa
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
W czwartkowym losowaniu Lotto i Lotto Plus żadnemu z graczy nie udało się poprawnie wytypować wszystkich liczb. W związku z tym kumulacja rośnie do 25 milionów złotych. Oto wyniki losowania z 4 czerwca 2026 roku.

W czwartek 4 czerwca w Lotto wylosowane zostały następujące liczby: 13, 17, 20, 41, 43 i 46. Takiego zestawu nie wytypował żaden z graczy, zatem pula głównej wygranej rośnie do 25 milionów złotych.

Wyniki losowania Lotto i Lotto Plus

W ostatnim losowaniu odnotowano 68 piątek, każda o wartości 5867,50 zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Z kolei w Lotto Plus zwycięskie okazały się następujące liczby: 2, 3, 10, 13, 26, 42. Nikomu nie udało się wytypować poprawnie wszystkich sześciu liczb.

Padło natomiast 71 piątek, za które Totalizator Sportowy wypłaci po 3500 złotych.

Najbliższe losowanie odbędzie się we wtorek o godzinie 22.

Padła główna wygrana w Lotto Plus. Tyle dostanie zwycięzca
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Padła główna wygrana w Lotto Plus. Tyle dostanie zwycięzca

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Kiedy kolejne losowanie? Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się we wtorki, czwartki oraz soboty o godzinie 22.00.

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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
lottoWyniki LottoLoterieLoteria
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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