Kumulacja w Lotto rośnie do 20 milionów złotych Oprac. Jan Sowa |

Mieszkaniec Paryża wygrał na loterii charytatywnej dzieło Picassa

W sobotę 30 maja w Lotto wylosowane zostały następujące liczby: 1, 6, 10, 32, 35 i 42. Takiego zestawu nie wytypował żaden z graczy, zatem pula głównej wygranej rośnie do 20 milionów złotych.

Wyniki losowania Lotto i Lotto Plus

W ostatnim losowaniu Lotto odnotowano 82 piątki, każda o wartości 5906,30 zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Z kolei w Lotto Plus padły następujące liczby: 2, 19, 25, 32, 46 i 47. Żadnemu z graczy nie udało się poprawnie wytypować zwycięskiego zestawu liczb.

Padło 61 piątek, za które Totalizator Sportowy wypłaci po 3500 złotych.

Najbliższe losowanie odbędzie się we wtorek o godzinie 22.

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Kiedy kolejne losowanie? Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się we wtorki, czwartki oraz soboty o godzinie 22.00.

