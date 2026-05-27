"Zatrzymano trzy osoby". Szef MSWiA o fałszywych alarmach, podał szczegóły
Komulacja w Lotto rośnie do kilkunastu milionów złotych

Padła wygrana w loterii Powerball
We wtorkowym losowaniu Lotto nie odnotowano głównej nagrody. Kumulacja w Lotto wzrosła do 14 milionów złotych. Oto wyniki Lotto i Lotto Plus z 26 maja 2026 roku.

We wtorek, 26 maja, w Lotto padły następujące liczby: 3, 4, 5, 16, 23 i 46. Takiego zestawu nie wytypował żaden z graczy, zatem pula głównej wygranej rośnie do 14 mln zł.

Wyniki losowania Lotto i Lotto Plus

W trakcie wtorkowego losowania odnotowano 63 wygrane piątego stopnia - każda o wartości 5971,60 zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

W Lotto Plus we wtorek 26 maja wylosowano liczby to: 20, 31, 33, 34, 39 i 41.

Jak podał Totalizator Sportowy na swojej stronie internetowej, w tym przypadku nikomu nie udało się trafić szóstki. Padło natomiast 41 piątek, każda o wartości 3500 zł.

Najbliższe losowanie Lotto i Lotto Plus odbędzie się w czwartek, 28 maja, o godz. 22.00.

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych. Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godz. 22.

"Przełom w leczeniu". Skorzystała z niego Serena Williams
