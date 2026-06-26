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Rośnie kumulacja w Lotto i Lotto Plus

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Lotto
Mieszkaniec Paryża wygrał na loterii charytatywnej dzieło Picassa
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: AdobeStock
W czwartkowym losowaniu Lotto nikomu nie udało się trafić poprawnie wszystkich sześciu liczb. W Lotto Plus również nie odnotowano zwycięzców. Kumulacja rośnie do pięciu milionów złotych. Oto wyniki losowania Lotto i Lotto Plus z 26 czerwca 2026 roku.

W czwartek, 26 czerwca, w Lotto wylosowane zostały następujące liczby: 5, 9, 20, 28, 31 i 43. Takiego zestawu nie wytypował żaden z graczy, zatem pula głównej wygranej rośnie do 5 milionów złotych.

Wyniki losowania Lotto i Lotto Plus

W ostatnim losowaniu odnotowano natomiast 41 piątek, każda o wartości 5953,70 zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Z kolei w Lotto Plus zwycięskie okazały się następujące liczby: 18, 19, 30, 34, 42 i 47. Żadnemu z graczy nie udało się poprawnie wskazać wszystkich.

Padły 24 piątki, za które Totalizator Sportowy wypłaci po 3500 złotych.

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Kiedy kolejne losowanie? Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się we wtorki, czwartki oraz soboty o godzinie 22.

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Źródło: tvn24.pl
Tagi:
LoterieLoteriaWyniki Lottolotto
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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