Pieniądze

12 milionów złotych do wygrania w Lotto

Lotto
W sobotnim losowaniu Lotto nikomu nie udało się wytypować poprawnie wszystkich sześciu liczb. Kumulacja w Lotto wzrosła do 12 milionów złotych. Oto wyniki Lotto i Lotto Plus z 23 maja 2026 roku.

W sobotę, 23 maja, w Lotto padły następujące liczby: 2, 9, 14, 17, 30 i 46. Takiego zestawu nie wytypował żaden z graczy, zatem pula głównej wygranej rośnie do 12 mln zł.

Wyniki losowania Lotto i Lotto Plus

W trakcie sobotniego losowania odnotowano 77 wygranych piątego stopnia - każda o wartości 5378,30 zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

W Lotto Plus w sobotę 23 maja wylosowano liczby to: 1, 23, 25, 29, 32 i 43.

Jak podał Totalizator Sportowy na swojej stronie internetowej, w tym przypadku nikomu nie udało się trafić szóstki. Padło natomiast 38 piątek, każda o wartości 3500 zł.

Najbliższe losowanie Lotto i Lotto Plus odbędzie się we wtorek, 26 maja, o godz. 22.00.

Padła szóstka w Lotto Plus

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych. Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godz. 22.

pc
Tagi:
Wiktor Knowski
