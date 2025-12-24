Kumulacja w Lotto rośnie

Hiszpania. Loteria bożonarodzeniowa "El Gordo" Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

We wtorek, 23 grudnia, w Lotto wylosowane zostały następujące liczby: 3, 9, 36, 39, 43 i 47.

Wyniki losowania Lotto

Takiego zestawu liczb nie wylosował żaden z graczy. Kumulacja rośnie więc do 6 mln zł.

W trakcie wtorkowego losowania padły także 72 piątki - każda o wartości 5452 zł.

Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Lotto Plus - wyniki losowania

W Lotto Plus szczęśliwe okazały się następujące liczby: 24, 31, 34, 40, 45 i 49.

W przypadku tej gry także nie odnotowano głównej wygranej. Jak podano na stronie Totalizatora Sportowego, padły za to 64 piątki, za które gracze otrzymają po 3500 zł.

Najbliższe losowanie Lotto i Lotto Plus odbędzie się w czwartek o godz. 22.00. Do wygrania będzie 6 milionów złotych.

Lotto i Lotto Plus. Jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godzinie 22.00.

OGLĄDAJ: TVN24 HD