Pieniądze Dziesięć milionów do wygrania w Lotto Alicja Skiba

Padła wygrana w loterii Powerball

W czwartek 21 maja w Lotto wylosowane zostały następujące liczby: .11,21, 24, 28, 42 i 44. Takiego zestawu nie wytypował żaden z graczy, zatem pula głównej wygranej rośnie do dziesięciu milionów złotych.

Wyniki losowania Lotto i Lotto Plus

W ostatnim losowaniu odnotowano 44 piątki, każda o wartości 7067,80 zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Z kolei w Lotto Plus padły następujące liczby: 12, 14, 17, 19, 31 i 45 Nikomu nie udało się wytypować poprawnie wszystkich sześciu liczb.

Padło natomiast 39 piątek, za które Totalizator Sportowy wypłaci po 3500 złotych.

Najbliższe losowanie odbędzie się w czwartek o godzinie 22.

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Kiedy kolejne losowanie? Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się we wtorki, czwartki oraz soboty o godzinie 22.00.

