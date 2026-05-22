Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pieniądze

Dziesięć milionów do wygrania w Lotto

|
lotto, loteria, pieniądze, pln, złote
Padła wygrana w loterii Powerball
Źródło wideo: TVN24, Reuters
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
W czwartkowym Lotto i Lotto Plus żadnemu z graczy nie udało się poprawnie wytypować wszystkich liczb. W związku z tym kumulacja rośnie do dziesięciu milionów złotych. Oto wyniki losowania z 21 maja 2026 roku.

W czwartek 21 maja w Lotto wylosowane zostały następujące liczby: .11,21, 24, 28, 42 i 44. Takiego zestawu nie wytypował żaden z graczy, zatem pula głównej wygranej rośnie do dziesięciu milionów złotych.

Wyniki losowania Lotto i Lotto Plus

W ostatnim losowaniu odnotowano 44 piątki, każda o wartości 7067,80 zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Z kolei w Lotto Plus padły następujące liczby: 12, 14, 17, 19, 31 i 45 Nikomu nie udało się wytypować poprawnie wszystkich sześciu liczb.

Padło natomiast 39 piątek, za które Totalizator Sportowy wypłaci po 3500 złotych.

Najbliższe losowanie odbędzie się w czwartek o godzinie 22.

Siedem milionów do wygrania w Lotto
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Siedem milionów do wygrania w Lotto

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Kiedy kolejne losowanie? Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się we wtorki, czwartki oraz soboty o godzinie 22.00.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
57 min
pc
"Myślałam: niech mi ktoś da zastrzyk, żebym przestała cierpieć"
Piotr Jacoń
27 min
pap_20220806_0QU
Mówił: trzeba więcej, więc dostawał. Co teraz dla o. Rydzyka szykuje prokurator?
Łukasz Karusta
Załamany mężczyzna
Dziś "konar nie chce zapłonąć", a za pięć lat - zawał
Zuzanna Kuffel
Udostępnij:
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Donald Trump
Media: Pentagon zaskoczony
TVN24
Zdzisław K. (2)
Syn Jacka Kurskiego po ponad 10 latach staje przed sądem
Kacper Sulowski
Sławosz Uznański-Wiśniewski spotkał się ze studentami Politechniki Warszawskiej
Zakaz wypowiedzi dla Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego? Pismo z POLSA
Hubert Kijek
Szop
Dostali wezwanie o szperaczu w śmietniku, na miejscu zastali to
METEO
Dom koliduje z przebudową ulicy Białołęckiej
Urzędnicy przejęli dom pod budowę drogi. "Tego Ci, Rafał, nie daruję"
Klaudia Kamieniarz
Anna Maria Żukowska
Prawie 40 tysięcy za kilometrówki Żukowskiej. Czarzasty zabrał głos
TVN24
Do zdarzenia doszło na stacji Warszawa Powiśle
Milion złotych strat po wypadku na torach. Prokuratura blokuje majątki podejrzanych
WARSZAWA
22 0730 jnj gosc-0003
Zgorzelski: będą wypinali piersi do orderów, ale to jest nieistotne
TVN24
Tony Carruthers
Odroczono wykonanie kary śmierci. Personel nie mógł znaleźć żyły do wkłucia
TVN24
Donald Trump w czapce z daszkiem
Prezydent i szef MON zareagowali na słowa Trumpa
TVN24
Samochód-zabawka z zamontowanym silnikiem
"Paliwo jest za drogie, więc robię, co mogę". Mini samochód 30-latka hitem sieci
TVN24
Samoloty F-35 Lightning
"Rosjanie nie mają czegoś takiego". Lecą do Polski
TVN24
Pieniądze zostały znalezione pod łóżkiem
Dwa lata temu pod łóżkiem znaleźli pieniądze, teraz je dostali
TVN24
Żołnierze amerykańscy na poligonie w Nowej Dębie
Jest decyzja w sprawie żołnierzy USA w Polsce
TVN24
Śmiertelny wypadek w Smykowie. Nie żyją trzy osoby
Ojciec i dwaj synowie zginęli w wypadku
TVN24
Nowe nagranie katastrofy samolotu UPS w USA
Silnik oderwał się od skrzydła. Nowe nagranie z katastrofy
TVN24
Nawrocki i Trump - Biały Dom
Były człowiek Trumpa ma radę dla Nawrockiego. "Po prostu podnieś słuchawkę"
TVN24
Vanessa Trump
Vanessa Trump z diagnozą nowotworu. "To nie są wieści, których ktoś się spodziewa"
TVN24
Jonathan Andic na pogrzebie swojego ojca, 16 grudnia 2024 roku
To jednak nie był wypadek? Sprzeczne zeznania syna miliardera
TVN24
SpaceX
Lot megarakiety odwołany w ostatniej chwili
METEO
Sana Yousaf
Została zamordowana, bo odrzuciła zaloty. Kara śmierci dla sprawcy
TVN24
Skrajna prawica może przejąć władzę w Saksonii-Anhalt
"Od 1949 roku to niebezpieczeństwo nie było w Niemczech tak realne"
TVN24
imageTitle
Nagła śmierć mistrza kierownicy. Kilka dni wcześniej stał na podium
EUROSPORT
Kobieta została zatrzymana po ataku na pielęgniarkę
Uderzyła pielęgniarkę pięścią w twarz
WARSZAWA
Trzy osoby zmarły w Nowym Meksyku po kontakcie z nieznaną substancją
Mieli kontakt z nieznaną substancją. Niektórzy zmarli, inni walczą o życie
TVN24
Potrącenie nastolatków w Nowym Dworze Mazowieckim
Potrącenie nastolatków na przejściu dla pieszych. Lądował śmigłowiec LPR
WARSZAWA
Kierowca wjechał autem do stawu
Regulował radio, utopił mercedesa w wiejskim stawie
WARSZAWA
Zbigniew Ziobro
Jaki paszport otrzymał Ziobro? Jest nowy wątek
Aleksandra Sapeta
Gorąca dyskusja o referendum w Krakowie
Koniec brutalnej i przaśnej kampanii. Kraków idzie głosować
Bartłomiej Plewnia
Dwulatek zginął w oczku wodnym
Tragedia w żłobku. Dwie opiekunki zatrzymane
Dariusz Gałązka

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica