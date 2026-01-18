Logo TVN24
Pieniądze

Padła szóstka w Lotto

lotto shutterstock_2243440457
Wygrał na loterii ponad milion złotych. Stracił wszystko w wyniku oszustwa i kradzieży
Źródło: Marzanna Zielińska/Fakty TVN
W sobotnim losowaniu Lotto padła główna wygrana. Szczęśliwiec, który poprawnie wytypował wszystkie sześć liczb, otrzyma nagrodę o wartości dwóch milionów złotych. Oto wyniki losowania Lotto i Lotto Plus z 17 stycznia 2026 roku.

W sobotę, 17 stycznia, w Lotto wylosowane zostały następujące liczby: 1, 3, 6, 12, 13 i 14. Taki zestaw znalazł się na kuponie jednego gracza, który wygrał 2 mln zł.

Wyniki losowania Lotto i Lotto Plus

W tym samym losowaniu padło także 101 piątek - każda o wartości 3007,90 zł.

Należy jednak pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Z kolei w Lotto Plus wylosowano następujące liczby: 5, 11, 18, 34, 46 i 49. Tym razem nikt nie trafił wszystkich sześciu liczb. Odnotowano natomiast 54 piątki, za które Totalizator Sportowy wypłaci po 3500 zł.

Czytaj też: Milionowe wygrane w Lotto, które przepadły

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Kiedy kolejne losowanie? Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się we wtorki, czwartki oraz soboty o godzinie 22:00.

Autorka/Autor: BC/dap

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Longfin Media / Shutterstock

