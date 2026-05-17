Pieniądze

Kumulacja w Lotto rośnie

Padła wygrana w loterii Powerball
W sobotnim losowaniu Lotto nikomu nie udało się wytypować poprawnie wszystkich sześciu liczb. Kumulacja w Lotto wzrosła do pięciu milionów złotych. Oto wyniki Lotto i Lotto Plus z 16 maja 2026 roku.

W sobotę, 16 maja, w Lotto padły następujące liczby: 3, 11, 12, 20, 23 i 49. Takiego zestawu nie wytypował żaden z graczy, zatem pula głównej wygranej rośnie do 5 mln zł.

Wyniki losowania Lotto i Lotto Plus

W trakcie sobotniego losowania odnotowano 69 wygranych piątego stopnia - każda o wartości 4766,50 zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

W Lotto Plus w sobotę 16 maja wylosowano liczby to: 1, 3, 18, 20, 28 i 42.

Jak podał Totalizator Sportowy na swojej stronie internetowej, w tym przypadku nikomu nie udało się trafić szóstki. Padło natomiast 35 piątek, każda o wartości 3500 zł.

Najbliższe losowanie Lotto i Lotto Plus odbędzie się we wtorek, 19 maja, o godz. 22.00.

Z kraju

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych. Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godz. 22.

Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
