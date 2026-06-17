Pieniądze Padła główna wygrana w Lotto Plus Oprac. Paulina Karpińska |

Mieszkaniec Paryża wygrał na loterii charytatywnej dzieło Picassa Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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We wtorek, 16 czerwca, w Lotto wylosowane zostały następujące liczby: 7, 25, 30, 36, 37 i 39. Takiego zestawu nie wytypował żaden z graczy, zatem pula głównej wygranej rośnie do 3 milionów złotych.

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Wyniki losowania Lotto i Lotto Plus

W ostatnim losowaniu odnotowano natomiast 37 piątek, każda o wartości 6980,30 zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Z kolei w Lotto Plus zwycięskie okazały się następujące liczby: 1, 14, 25, 27, 34, 36. Jednemu z graczy udało się poprawnie wylosować te liczby, za co otrzyma milion złotych (minus podatek).

Padły również 34 piątki, za które Totalizator Sportowy wypłaci po 3500 złotych.

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Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Kiedy kolejne losowanie? Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się we wtorki, czwartki oraz soboty o godzinie 22.00.

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