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Padła główna wygrana w Lotto Plus

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Mieszkaniec Paryża wygrał na loterii charytatywnej dzieło Picassa
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
We wtorkowym losowaniu Lotto nikomu nie udało się trafić poprawnie wszystkich sześciu liczb. Szczęście dopisało jednak graczowi Lotto Plus, w którym padła główna wygrana. Oto wyniki losowania Lotto i Lotto Plus z 16 czerwca 2026 roku.

We wtorek, 16 czerwca, w Lotto wylosowane zostały następujące liczby: 7, 25, 30, 36, 37 i 39. Takiego zestawu nie wytypował żaden z graczy, zatem pula głównej wygranej rośnie do 3 milionów złotych.

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Wyniki losowania Lotto i Lotto Plus

W ostatnim losowaniu odnotowano natomiast 37 piątek, każda o wartości 6980,30 zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Z kolei w Lotto Plus zwycięskie okazały się następujące liczby: 1, 14, 25, 27, 34, 36. Jednemu z graczy udało się poprawnie wylosować te liczby, za co otrzyma milion złotych (minus podatek).

Padły również 34 piątki, za które Totalizator Sportowy wypłaci po 3500 złotych.

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Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Kiedy kolejne losowanie? Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się we wtorki, czwartki oraz soboty o godzinie 22.00.

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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
lottoWyniki LottoWyniki losowania
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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