Padły wygrane w Lotto i w Lotto Plus

W czwartek, 15 stycznia, w Lotto wylosowane zostały następujące liczby: 8, 15, 23, 43, 45 i 47.

Wyniki losowania Lotto i Lotto Plus

Właśnie taki zestaw liczb wylosował jeden z graczy. Trafi do niego nagroda w wysokości 4 636 687,20 zł.

W trakcie czwartkowego losowania padło także 48 piątek - każda o wartości 5694,80 zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

W Lotto Plus wylosowano następujące liczby: 5, 10, 16, 26, 28 i 39.

Jak podał Totalizator Sportowy na swojej stronie internetowej, jeden z graczy trafił szóstkę, za którą otrzyma 1 mln zł. Padło również 45 piatek, każda o wartości 3500 zł.

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godz. 22.00.

