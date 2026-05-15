Trzy miliony złotych do wygrania w Lotto

W czwartek, 14 maja, w Lotto padły następujące liczby: 9, 15, 17, 24, 42 i 44. Takiego zestawu nie wytypował żaden z graczy, zatem pula głównej wygranej rośnie do 3 mln zł.

Wyniki losowania Lotto i Lotto Plus

W trakcie czwartkowego losowania odnotowano 43 wygranych piątego stopnia - każda o wartości 6076,80 zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

W Lotto Plus w czwartek, 14 maja, wylosowano liczby to: 3, 4, 13, 29, 33, 43.

Jak podał Totalizator Sportowy, w tym przypadku nikomu nie udało się trafić szóstki. Padło natomiast 50 piątek, każda o wartości 3500 zł.

Najbliższe losowanie Lotto i Lotto Plus odbędzie się w sobotę, 16 maja, o godz. 22.00. Do wygrania będą 3 miliony złotych w Lotto i 1 mln w Lotto Plus.

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych. Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godz. 22.

