Padła główna wygrana w Lotto Plus

W losowaniu Lotto z 14 kwietnia padły następujące liczby: 3, 12, 14, 17, 47 i 49

Takiego zestawu nie wytypował poprawnie żaden z graczy. W efekcie kumulacja rośnie do 10 mln zł.

Wyniki losowania Lotto i Lotto Plus

W trakcie ostatniego losowania padły 73 piątki, każda o wartości 4685,80 zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Z kolei w Lotto Plus zwycięski okazał się następujący zestaw liczb: 3, 7, 17, 20, 26, 43.

Jak podał Totalizator Sportowy na swojej stronie internetowej, jeden z graczy trafił szóstkę, za którą otrzyma 1 mln zł. Padły również 64 piątki, za które Totalizator Sportowy zapłaci po 3500 zł.

Najbliższe losowanie Lotto i Lotto Plus odbędzie się we czwartek, 16 kwietnia, o godzinie 22.00.

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godz. 22.00.

