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Nowy milioner w kraju. Padła szóstka w Lotto

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lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
Wygrał na loterii ponad milion złotych. Stracił wszystko w wyniku oszustwa i kradzieży
Źródło wideo: Marzanna Zielińska/Fakty TVN
Źródło zdj. gł.: Longfin Media / Shutterstock
W sobotnim losowaniu Lotto jeden z graczy poprawnie wytypował wszystkie sześć liczb i wygrał główną wygraną. Z kolei w Lotto Plus nikt nie zdobył głównej nagrody. Oto wyniki losowania z 13 czerwca 2026 roku.

W sobotę, 13 czerwca, w Lotto wylosowane zostały następujące liczby: 5, 13, 17, 20, 31 i 32. Jeden z graczy poprawnie wytypował wszystkie z nich, dzięki czemu wygrał 2 miliony złotych.

>>> Padła szóstka w Lotto. Wygrana jest ogromna

Wyniki losowania Lotto i Lotto Plus

W ostatnim losowaniu Lotto odnotowano również 71 piątek, każda o wartości 4611,50 zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Z kolei w Lotto Plus wylosowano następujące liczby: 11, 17, 21, 39, 40 i 49. Nikomu nie udało się wytypować ich wszystkich.

Padło za to 48 piątek, za które Totalizator Sportowy wypłaci po 3500 złotych.

Główna wygrana w Lotto Plus, a kumulacja w Lotto rośnie
Dowiedz się więcej:

Główna wygrana w Lotto Plus, a kumulacja w Lotto rośnie

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Kiedy kolejne losowanie? Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się we wtorki, czwartki oraz soboty o godzinie 22.00.

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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
lottoWyniki losowania
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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