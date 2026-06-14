Nowy milioner w kraju. Padła szóstka w Lotto
W sobotę, 13 czerwca, w Lotto wylosowane zostały następujące liczby: 5, 13, 17, 20, 31 i 32. Jeden z graczy poprawnie wytypował wszystkie z nich, dzięki czemu wygrał 2 miliony złotych.
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Wyniki losowania Lotto i Lotto Plus
W ostatnim losowaniu Lotto odnotowano również 71 piątek, każda o wartości 4611,50 zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.
Z kolei w Lotto Plus wylosowano następujące liczby: 11, 17, 21, 39, 40 i 49. Nikomu nie udało się wytypować ich wszystkich.
Padło za to 48 piątek, za które Totalizator Sportowy wypłaci po 3500 złotych.
Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.
Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.
Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.
Kiedy kolejne losowanie? Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się we wtorki, czwartki oraz soboty o godzinie 22.00.