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Padła szóstka w Lotto. Wygrana jest ogromna

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lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
Padła wygrana w loterii Powerball
Źródło wideo: TVN24, Reuters
Źródło zdj. gł.: Longfin Media / Shutterstock
W czwartkowym losowaniu Lotto jeden z graczy poprawnie wytypował wszystkie sześć liczb i wygrał prawie 30 milionów złotych. Z kolei w Lotto Plus nikt nie zdobył głównej nagrody. Oto wyniki losowania z 11 czerwca 2026 roku.

W czwartek, 11 czerwca, w Lotto wylosowane zostały następujące liczby: 7, 14, 18, 31, 34 i 39. Jeden z graczy poprawnie wytypował wszystkie z nich, przez co wygrał 29 908 750,90 zł. Kumulacja rośnie teraz do 2 mln zł.

Wyniki losowania Lotto i Lotto Plus

W ostatnim losowaniu Lotto odnotowano również 113 piątek, każda o wartości 5278,70 zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Z kolei w Lotto Plus wylosowano następujące liczby: 5, 6, 12, 23, 33 i 36. Nikomu nie udało się wytypować ich wszystkich.

Padło również 99 piątek, za które Totalizator Sportowy wypłaci po 3500 złotych.

Najbliższe losowanie odbędzie się w sobotę o godzinie 22.

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Kiedy kolejne losowanie? Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się we wtorki, czwartki oraz soboty o godzinie 22.00.

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Źródło: tvn24.pl
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Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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