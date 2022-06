Kumulacja w Lotto rozbita. Wiadomo, gdzie kupiono szczęśliwy kupon

We wtorkowym losowaniu rozbito kumulację w Lotto. Główną wygraną odnotowano w punkcie Lotto przy ul. Głogowskiej 432 w Poznaniu. Ponadto padła także szóstka w Lotto Plus. Zakład został zawarty w Babicach Nowych (województwo mazowieckie) przy ul. Ogrodniczej 2D.

Lotto i Lotto Plus - gdzie padły wygrane?

W czerwcu 2022 roku do tej pory padło pięć szóstek, z czego cztery w Lotto Plus.

Rozbita we wtorek kumulacja w Lotto obok głównej wygranej, przyniosła ponad 335 tys. wygranych niższych stopni, których wartość to ponad 12,4 mln zł. Dzięki temu gracze Lotto w okresie od 28.05 do 14.06 zasilili Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej kwotą ponad 8,1 mln zł, a Fundusz Promocji Kultury – ponad 2,1 mln zł.

Lotto i Lotto Plus - zasady

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.