Pieniądze

Wysokie wygrane w Eurojackpot

shutterstock_2239909941
Padła wygrana w loterii Powerball
Źródło: TVN24, Reuters
We wtorkowym losowaniu Eurojackpot padła wysoka wygrana - zwycięzca ze Słowenii otrzyma 10 milionów euro. W Polsce najwyższe były wygrane piątego stopnia. Pula rośnie do 45 milionów złotych. Oto wyniki losowania Eurojackpot z 3 marca 2026 roku.

We wtorek, 3 marca, w Eurojackpot padły następujące liczby: 1, 9, 14, 35, 49 oraz 2 i 10.

W Słowenii odnotowano wygraną pierwszego stopnia - zwycięzcy udało się zdobyć 10 000 000,00 euro. To kolejna wygrana z rzędu. W piątek poprawnie siedem liczb wytypował gracz z Niemiec. Kumulacja wzrosła do 45 mln złotych.

Eurojackpot - wyniki losowania

We wtorkowym losowaniu padło również dziewięć wygranych trzeciego stopnia. Każda z nich wyniosła 79 686,70 euro.

W Polsce najwyższe wygrane to te piątego stopnia, a każda z nich po 28 557,80 zł. Było ich 21.

Należy jednak pamiętać, że od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się w każdy wtorek między 20.15 a 21.00 i piątek między 20.00 a 21.00.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

Opracował Wiktor Knowski/ams

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Longfin Media/Shutterstock

LoteriaEurojackpot
