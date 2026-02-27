Padła wygrana w Eurojackpot

Padła wygrana w loterii Powerball Źródło: TVN24, Reuters

W piątek, 27 lutego, w Eurojackpot padły następujące liczby: 7, 17, 19, 28, 47 oraz 2 i 7.

W Niemczech odnotowano wygraną pierwszego stopnia - zwycięzcy udało się zdobyć 74 788 336 euro, a kumulacja wzrosła do 45 mln złotych.

Eurojackpot - wyniki losowania

W piątkowym losowaniu padło również sześć wygranych drugiego stopnia - dwa razy w Niemczech, dwa razy w Hiszpanii oraz w Czechach i Słowacji. Każda z nich wyniosła 430 292,40 euro.

W Polsce najwyższe były trzy wygrane czwartego stopnia, a każda z nich po 310 149,90 złotych.

Należy jednak pamiętać, że od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się w każdy wtorek między 20.15 a 21.00 i piątek między 20.00 a 21.00.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

Opracowała Alicja Skiba