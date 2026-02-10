Rośnie kumulacja w Eurojackpot

Padła wygrana w loterii Powerball Źródło: TVN24, Reuters

We wtorek, 10 lutego, w Eurojackpot padły następujące liczby: 12, 19, 34, 39, 47 oraz 4 i 5.

W żadnym z krajów biorących udział w grze nie padła wygrana pierwszego stopnia. Podczas najbliższego losowania, które odbędzie się w piątek, można będzie wygrać 130 milionów złotych.

Eurojackpot - wyniki losowania

Najwyższe wygrane we wtorkowym losowaniu Eurojackpot - dwie drugiego stopnia - padły w Niemczech i w Hiszpanii. Każda z nich wyniosła 693 224,10 euro.

W Polsce najwyższe były dwie wygrane czwartego stopnia, które wyniosły po 337 243,90 zł.

Należy jednak pamiętać, że od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się w każdy wtorek między 20.15 a 21.00 i piątek między 20.00 a 21.00.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

