Pieniądze Padła szóstka w Lotto Alicja Skiba |

Padła wygrana w loterii Powerball Źródło wideo: TVN24, Reuters Źródło zdj. gł.: TVN24

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W sobotę, 27 czerwca, w Lotto wylosowane zostały następujące liczby: 9, 10, 19, 23, 24 i 37. Jeden z graczy poprawnie wytypował wszystkie z nich, dzięki czemu wygrał 4 448 835,80 miliona złotych.

Wyniki losowania Lotto i Lotto Plus

W ostatnim losowaniu Lotto odnotowano również 59 piątek, każda o wartości 5354,90 zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Z kolei w Lotto Plus wylosowano następujące liczby: 1, 3, 15, 23, 37 i 48. Nikomu nie udało się wytypować ich wszystkich.

Padło za to 55 piątek, za które Totalizator Sportowy wypłaci po 3500 złotych.

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Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Kiedy kolejne losowanie? Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się we wtorki, czwartki oraz soboty o godzinie 22.00.

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