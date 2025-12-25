Gigantyczna kumulacja rozbita. Rekordowe losowanie

Padła wygrana w loterii Powerball Źródło: TVN24, Reuters

Zwycięzca może wybrać jednorazową wypłatę w wysokości 834,9 mln dolarów lub wypłatę rozłożoną na raty.

Powerball. Jakie liczby padły?

W losowaniu Powerball z 24 grudnia padły liczby: 4, 25, 31, 52, 59 oraz numer Powerball 19. Mnożnik Power Play wyniósł 2. Było to 47. losowanie w tej serii - co stanowi rekord.

- To wyjątkowa, odmieniająca życie wygrana. Gratulacje dla nowego laureata Powerball - powiedział Matt Strawn, przewodniczący Powerball Product Group i szef loterii w stanie Iowa.

W tym samym losowaniu osiem kuponów uprawnia do odbioru nagrody w wysokości 1 mln dolarów. Zostały one sprzedane m.in. w Kalifornii, Michigan i Nowym Jorku. W całych Stanach Zjednoczonych 114 kuponów dało wygraną 50 tys. dolarów, a 31 - 100 tys. dolarów.

Pierwsza taka wygrana

Powerball przypomina, że główne wygrane zdarzały się już w Wigilię i w Boże Narodzenie, jednak nigdy wcześniej nie przekraczały miliarda dolarów.

Zwycięzcy loterii mają do wyboru wypłatę jednorazową albo 30-letni plan ratalny z corocznym wzrostem transz o 5 proc. Większość wybiera pierwszą opcję.

Po tym losowaniu pula Powerball wraca do poziomu 20 mln dolarów.

