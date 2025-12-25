Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pieniądze

Gigantyczna kumulacja rozbita. Rekordowe losowanie

shutterstock_1263329617
Padła wygrana w loterii Powerball
Źródło: TVN24, Reuters
W loterii Powerball padła główna wygrana w wysokości 1,8 miliarda dolarów. W wigilijnym losowaniu wygrał zakład zawarty w stanie Arkansas - poinformowali organizatorzy. To druga co do wielkości nagroda w historii tej loterii.

Zwycięzca może wybrać jednorazową wypłatę w wysokości 834,9 mln dolarów lub wypłatę rozłożoną na raty.

Powerball. Jakie liczby padły?

W losowaniu Powerball z 24 grudnia padły liczby: 4, 25, 31, 52, 59 oraz numer Powerball 19. Mnożnik Power Play wyniósł 2. Było to 47. losowanie w tej serii - co stanowi rekord.

- To wyjątkowa, odmieniająca życie wygrana. Gratulacje dla nowego laureata Powerball - powiedział Matt Strawn, przewodniczący Powerball Product Group i szef loterii w stanie Iowa.

W tym samym losowaniu osiem kuponów uprawnia do odbioru nagrody w wysokości 1 mln dolarów. Zostały one sprzedane m.in. w Kalifornii, Michigan i Nowym Jorku. W całych Stanach Zjednoczonych 114 kuponów dało wygraną 50 tys. dolarów, a 31 - 100 tys. dolarów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Chudsza niż kiedyś", ale nadal przyciąga tłumy

"Chudsza niż kiedyś", ale nadal przyciąga tłumy

TVN24
Wygrał fortunę, żonie nie powiedział. W sekrecie sam korzystał z luksusów

Wygrał fortunę, żonie nie powiedział. W sekrecie sam korzystał z luksusów

TVN24

Pierwsza taka wygrana

Powerball przypomina, że główne wygrane zdarzały się już w Wigilię i w Boże Narodzenie, jednak nigdy wcześniej nie przekraczały miliarda dolarów.

Zwycięzcy loterii mają do wyboru wypłatę jednorazową albo 30-letni plan ratalny z corocznym wzrostem transz o 5 proc. Większość wybiera pierwszą opcję.

Po tym losowaniu pula Powerball wraca do poziomu 20 mln dolarów.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mp/kris

Źródło: CNN

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
USA
Zobacz także:
telefon szpieg hacker
Groźne konsekwencje sykofancji. "Powoduje niekorzystne reakcje, nawet psychozy"
Tech
Tankowiec u wybrzeży Wenezueli (zdjęcie ilustracyjne)
USA wprowadzają "kwarantannę". "Wywierają ogromną presję"
Ze świata
shutterstock_2156725749
Niemiecki problem. "Nie ma sygnałów optymizmu"
Ze świata
Mateusz Morawiecki
Pozywają polskie państwo na 1,5 miliarda. Chodzi o decyzję Morawieckiego
Z kraju
Lotnisko Bruksela-Charleroi, Ryanair
Potężna grzywna nałożona na największą linię Europy. "Absurdalna kara"
Turystyka
santander-shutterstock_2283626043
Koniec Santandera, początek Erste. Co to oznacza dla klientów
Z kraju
Siedziba NIS w Nowym Sadzie
Rosjanie rozmawiają z Węgrami. Chodzi o serbskiego giganta
Ze świata
Donald Trump
Dziurawa blokada Trumpa. Statki płyną do USA
Ze świata
Stambuł w Turcji. Zdjęcie ilustracyjne
Płaca minimalna ostro w górę. Wzrost o 27 procent
Ze świata
AdobeStock_1724630987
Zabawka dla dorosłych prezentem roku pod choinkę
Ze świata
shutterstock_2250571743
Kumulacja w Lotto rośnie
Francuska niższa izba parlamentu uchwaliła ustawę specjalną w związku z brakiem budżetu na 2026 rok
Największy kraj Unii Europejskiej bez budżetu. Ratuje się ustawą specjalną
Ze świata
shutterstock_2239909941
Wysoka wygrana w Eurojackpot w Polsce
Donald Tusk
Tusk: co ty Jarku wiesz o tankowaniu
Z kraju
Paczki, przesyłki kurierskie
Fiskus zabrał się za przesyłki. Nieprawidłowości w co piątej
Handel
Siedziba ministerstwa rolnictwa
Chiny uderzają w Europę. Jest komunikat polskiego resortu
Handel
23 1930 fpf cl-0016
Domański podał, ile wydał na święta
Waldemar Żurek
Zmiany dotyczące ksiąg wieczystych. Żurek: ważne dla obywateli
Z kraju
Przewodniczący NSZZ "Solidarność" w Silesii Grzegorz Babij (trzeci od lewej) z pismem od ministra energii Miłosza Motyki
"To jest strzał w twarz". Ostra reakcja na apel ministra
Z kraju
shutterstock_2230417795
Coraz więcej podróbek czekolady. Na co zwracać uwagę
Z kraju
Kraków
Szykuje się rewolucja w branży. Kary do 50 tysięcy złotych
Turystyka
shutterstock_2236690739
Największa gospodarka zaskoczyła. "W kształcie litery K"
Ze świata
shutterstock_2715690879
95 procent ze spadkami. "Najsilniej zareagował Sopot"
Nieruchomości
shutterstock_1514808632
Gigant Big Tech wykrył tysiące podań od szpiegów. "Farmy laptopów"
Najnowsze
bourbon jim beam alkohol beczka butelka shutterstock_1874571358
Słynny producent alkoholu wstrzymuje produkcję na rok
Ze świata
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Prawie 30 miliardów dla Polski. Ministra: podpisałam dwa wnioski
Z kraju
pap_20240725_156 (1)
Sąd rozstrzygnął spór Solorza z dziećmi. Biznesmen rozważa skargę
Z kraju
Konferencja ministry Agnieszki Dziemianowicz-Bąk
"Każda praca musi być doceniana". Zbliża się zmiana w liczeniu stażu
Dla pracownika
koszyk zakupy sklep shutterstock_2431783879
"Może być znacznie taniej lub sporo drożej". Nowe dane
Z kraju
shutterstock_2548113419
Te auta napędzają rynek. Sprzedaż rośnie kolejny miesiąc z rzędu
Moto

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica