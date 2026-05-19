Pieniądze Ponad pół miliarda złotych w puli Eurojackpot Alicja Skiba |

We wtorek, 19 maja, w Eurojackpot padły następujące liczby: 10, 36, 37, 39, 47 oraz 5 i 6.

W żadnym z krajów uczestniczących w grze nie padła wygrana pierwszego stopnia. Oznacza to, że podczas najbliższego, piątkowego losowania do zdobycia będzie aż 520 mln zł.

Eurojackpot - wyniki losowania

Najbliżej rozbicia wtorkowej kumulacji było czterech graczy - trzech z Niemiec i jeden z Norwegii. W ramach wygranych drugiego stopnia trafi do nich po 1 205 258,30 euro.

Z kolei w ramach wygranych trzeciego stopnia odnotowano 11 trafień, w tym dwa w Polsce. Oprócz naszych rodaków nagrody w wysokości po 155 487,20 euro (1 197 963,30 zł) otrzyma sześć osób w Niemczech, dwie w Norwegii oraz jedna w Szwecji.

W Polsce były również dwie wygrane czwartego stopnia - każda po 25 471,00 zł.

Należy jednak pamiętać, że w Polsce od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się we wtorki i piątki o godz. 20.15.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

