Wysoka wygrana w Eurojackpot. Wiadomo, gdzie kupiono szczęśliwy kupon

Eurojackpot i Lotto Plus - wyniki 10-11.06.2022

"Jest to już piąta szóstka w Lotto Plus w Gdańsku. Poza nimi w mieście padło 28 głównych wygranych w Lotto, w tym najwyższa – ponad 14 mln zł – z maja 2013 roku" - podaje Totalizator Sportowy.

We wtorkowym losowaniu Lotto do wygrana będzie 12 milionów złotych. Dokładając złotówkę do zakładu, można zagrać o dodatkowy milion w Lotto Plus.

Lotto i Lotto Plus - zasady

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.