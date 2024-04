Czy wyższy VAT podbije inflację? Resort finansów odpowiada

Wpływ przywrócenia wyższej stawki VAT na żywność na inflację szacowany jest na 0,8 do 1,0 punktu procentowego i jest to wielkość maksymalna - napisał w odpowiedzi na interpelację poselską wiceminister finansów Jurand Drop.

"Istnieje bowiem duża niepewność co do siły przełożenia się podwyżki podatku VAT na wzrost cen detalicznych oraz co do rozłożenia tego wpływu w czasie. Ministerstwo Finansów w swoich analizach i prognozach bierze pod uwagę ten wpływ" - dodał.