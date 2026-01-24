Czy wpłatę na WOŚP można odliczyć od podatku?

Tomasz-Marcin Wrona: zalejcie nas nagraniami z przygotowań do finału WOŚP Źródło: TVN24

GRUPA TVN WARNER BROS. DISCOVERY PO RAZ DZIESIĄTY JEST GŁÓWNYM PARTNEREM MEDIALNYM FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

"Zdrowe brzuszki naszych dzieci" - tak brzmi hasło 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Celem tegorocznej zbiórki jest wsparcie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów. "Letnia zadyma w środku zimy" - jak zwykło się określać sam dzień Finału - już w niedzielę 25 stycznia. Część wydarzeń zaplanowano także na sobotę, 24 stycznia.

WOŚP działa jako organizacja pożytku publicznego. To oznacza, że darowizny przekazane na jej rzecz można odliczyć od dochodu, od którego liczony jest podatek. W praktyce oznacza to, że podatek będzie liczony od mniejszej kwoty - mniej zapłacimy fiskusowi.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Nie każda forma wsparcia WOŚP pozwala na odliczenie podatkowe. Najważniejsze jest, aby zachować dowód wpłaty, np. potwierdzenie przelewu bankowego. Powinno ono zawierać: słowo "darowizna", datę wpłaty, dane darczyńcy, dane obdarowanego (WOŚP), kwotę darowizny.

Tylko wtedy urząd skarbowy będzie miał jasność, że rzeczywiście była to darowizna, a nie inna forma płatności.

Ile można odliczyć?

Odliczeniu podlega pełna kwota darowizny, ale uwaga: suma wszystkich odliczeń tego typu nie może przekroczyć 6 proc. rocznego dochodu. Limit 6 proc. obejmuje wszystkie darowizny na cele pożytku publicznego, cele religijne, krwiodawstwo i podobne.

Jakie formy wsparcia się liczą? Możemy odliczyć przelewy na konto WOŚP, a także wpłaty dokonane przez eSkarbonkę (cyfrowa puszka). Nie możemy natomiast odliczyć pieniędzy wrzuconych do tradycyjnej puszki, ponieważ są one anonimowe i nie ma dowodu wpłaty.

Sprawa jest bardziej skomplikowana w przypadku wpłat na aukcjach WOŚP. Zwykle wpłata przy licytacji jest traktowana jako zapłata za przedmiot lub usługę, więc nie jest darowizną i nie podlega odliczeniu. Wyjątkiem są sytuacje, gdy wylicytowany przedmiot pozostaje własnością organizatora aukcji, a wpłata nie daje nic w zamian - wtedy odliczenie może być możliwe, ale każdy przypadek trzeba sprawdzić osobno.

Kiedy można odliczyć darowiznę?

Darowizny dokonane w 2026 roku można odliczyć w zeznaniu podatkowym za 2026 rok, które składamy do końca kwietnia 2027 roku.

Jak prawidłowo rozliczyć darowiznę?

Darowizny wpisuje się w załączniku PIT/O do formularzy PIT-37, PIT-36 lub PIT-28. W załączniku podajemy nazwę organizacji (WOŚP) i kwotę darowizny. Następnie sumę odliczeń przenosimy do głównego formularza PIT i uwzględniamy przy obliczaniu podstawy opodatkowania.

Dzięki tym prostym krokom możemy wesprzeć WOŚP i jednocześnie obniżyć swój podatek. Warto pamiętać o zachowaniu dowodów wpłat, aby uniknąć problemów z fiskusem.

O WOŚP

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra od 1993 roku. Od 33 lat Fundacja WOŚP dzięki jednodniowym zbiórkom publicznym, które nazywane są Finałami - wspiera polski system opieki zdrowotnej: kupuje najnowocześniejszy sprzęt medyczny dla szpitali, prowadzi osiem ogólnopolskich programów medycznych, realizuje program edukacyjny oraz promuje zdrowy tryb życia i działania profilaktyczne. W latach 1993 - 2025 WOŚP zebrała blisko 2,6 miliarda złotych, które przeznaczono na zakup blisko 81 tysiąca najróżniejszych urządzeń medycznych. Podczas większości Finałów Orkiestra grała, aby poprawić jakość opieki medycznej dla dzieci. Ale nie tylko. Fundacja między innymi w ubiegłych latach prowadziła zbiórki również na rzecz osób dorosłych: w 2023 roku na walkę z sepsą, a w 2024 roku - na leczenie chorób płuc.