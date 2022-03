Atak Rosji na Ukrainę uderza w nasze portfele. "Idzie o zmiany lub wydłużenia czasu działania tarcz"

Wiceminister finansów o wydłużeniu tarcz antyinflacyjnych

- Ale to też będzie powodować odpowiednie reakcje rządu, jeśli idzie o zmiany lub wydłużenia czasu działania tarcz - zaznaczył wiceminister.

Patkowski przypomniał, że rząd wprowadził dwie tarcze – pierwsza obejmowała obniżki akcyzy na paliwa i nośniki energii, a druga dotyczyła głównie redukcji stawek VAT, np. na żywność z 5 proc. do 0 czy w przypadku paliw z 23 proc. do 8 proc.

- Jeśli idzie o oszczędności w budżetach z tytułu tarcz antyinflacyjnych, to ich wartość się nie zmienia i można je oszacować na 13,8 miliarda złotych - powiedział wiceminister finansów.

Obniżka VAT

- Przypominam, że dodatkowe oszczędności będą wynikać z obniżki stawek akcyzy i wyniosą 1,167 miliarda złotych. Łącznie więc te obniżki stawek od momentu wprowadzenia pierwszej tarczy do 31 lipca, do kiedy wprowadzone zostały obniżki VAT, będzie to 13,8 miliarda złotych - powiedział Piotr Patkowski.